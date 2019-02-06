اسماء السيد - يبقى دماغ المرأة أكثر شبابًا من دماغ الرجل بنحو 3 أو 4 سنوات، بحسب دراسة جديدة صدرت عن إحدى كليات الطب في الولايات المتحدة.

وتبين الدراسة التي اعدتها مجموعة من الباحثين بقيادة الدكتور مانو جويال من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس انه تكون للمرأة ميزة ذهنية عندما يتعلق الأمر في مقارنة دماغها مع الرجل.

ويشير الباحثون إلى أنهم توصلوا إلى النتائج بناء على دراسة 200 شخص من النساء والرجال، وتبين خلالها أن دماغ المرأة تفوق على دماغ الرجل في اختبارات حدة الذاكرة بشكل كبير، لا سيما عند التقدم في العمر.

وتراوحت أعمار الأشخاص الخاضعين للاختبار، بين 20 و82 سنة.

ولم تعتمد الدراسة على الصور المقطعية الدماغية لدى الرجال والنساء، بل استندت أيضا إلى تأثير حرق الجسم للسكر وتأثير ذلك على عمل الدماغ لدى الاثنين.

وقال مانو جويال، من كلية الطب بجامعة واشنطن، إن نتائج الدراسة تقدم تبريرا منطقيا بشأن ميل النساء للتفوق على الرجال في الاختبارات الإدراكية في السبعينيات من العمر".

وأوضح جويال أن نتائج الدراسة تعطي تفسيرا للأسباب الكامنة وراء عدم تدهور الجانب الإدراكي والمعرفي لدى النساء مع التقدم في السن، وذلك لأن أدمغتهن أصغر سنا وتبقى تعمل بشكل فعال.

يشار إلى أنه مع تقدم الإنسان في العمر، يحرق دماغه قدرًا أقل من الجلوكوز لتعزيز نمو الدماغ وأكثر من ذلك لإكمال المهام اليومية والتحديات الذهنية، وباستخدام برنامج كمبيوتر متطور وجد أن النساء استخدمن نسبة أعلى من الجلوكوز لتطوير دماغهن، مما يدل على أن أدمغتهن كانت أصغر سنًا.