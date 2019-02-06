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صور:( الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)
يسدل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة، تجمع الإعدادي بالرباطي، اليوم الأربعاء، في إطار التحضيرات لمباراة الكونغو الديمقراطية، لحساب الدور المؤهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الخاصة بالأولمبيين 2019.
الأولمبيون سيخوضون مباراتهم الودية الأخيرة أمام النادي القنيطيري، قبل عودة اللاعبين إلى أنديتهم، تأهبا لمباريات الأسبوع 16 من منافسات الدوري المحلي الممتاز، في حين اضطر المدرب مارك فوت إلى تسريح لاعبي الوداد والرجاء لالتزاماتهم مع أنديتهم بالمباريات العربية وأيضاَ الخاصة بالبطولة.
وفيما يلي صور استعدادات الأولمبيين، تحت قيادة المدرب الهولندي:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..المنتخب الأولمبي يواصل استعداداته لقمة الكونغو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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