الأوسكار دون مقدم هذا العام بعد انسحاب كوميدي أميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت رئيسة ملف الترفيه في شبكة "إيه بي سي" الأميركية، كاري بيرك، أمس الثلاثاء، أن حفل جوائز الأوسكار، ستتخلى عن مقدم الحفل، الكوميدي كيفن هارت، مشيرة إلى أن ذلك يحصل للمرة الثانية في تاريخه.

وتأتي تصريحات بيرك قبل ثلاثة أسابيع فقط من تسليم الجوائز التي تعد الأرفع في صناعة السينما، والتي شددت أيضا على أن الفعالية التي تنظم يوم 24 شباط/ فبراير "ستكتفي بمقدمي جوائز الأوسكار".

وتتبع قناة "إيه بي سي"، إلى شركة "والت ديزني"، وهي مسؤولة عن بث حفل الأوسكار سنويا بالتلفزيون وتشارك عن قرب في تنظيم البث.

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وكان الممثل الكوميدي كيفن هارت اعتذر في كانون الأول/ ديسمبر عن تقديم حفل الأوسكار المقبل بعد انتشرت تغريدات قديمة له مسيئة للمثليين.

ولم ينظم حفل جوائز الأوسكار دون مقدم إلا مرة واحدة في تاريخه الممتد منذ 91 عاما، وكانت في عام 1989.

وقالت بيرك إن اتخاذ القرار جاء بعد ما وصفته "بالفوضى" التي أعقبت انسحاب هارت وبعد محاولة لإحياء فرصه في تقديم الحفل.

وأضافت مخاطبة الصحفيين في اجتماع جمعية نقاد التلفزيون في ضاحية باسادينا في لوس انجليس، أن أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار وعدت الشبكة العام الماضي بألا تزيد مدة بث التلفزيوني للحفل عن ثلاث ساعات، أي أقل بثلاثين دقيقة عن الأعوام القليلة الماضية.

وتابعت: "لذا أعتقد أن المنتجين اتخذوا قرارا حكيما بألا يكون هناك مقدم للحفل والعودة إلى أن يكون النجوم هم المقدمون والأفلام".