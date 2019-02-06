قلنسوة: استمرار التظاهر احتجاجا على هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل العشرات من أبناء قلنسوة والطيبة، عصر اليوم الأربعاء، التظاهر على الشارع الرئيسي لمدينة قلنسوة، احتجاجا على سياسة هدم المنازل.

وتأتي هذه التظاهرة لليوم الخامس على التوالي ضمن سلسلة خطوات نضالية أقرتها القوى الوطنية في قلنسوة.

وستقام يوم الجمعة المقبل بعد صلاة الجمعة مباشرة، مظاهرة قطرية ستنطلق من خيمة الاعتصام على المدخل الرئيسي للمدينة سيرا إلى البيوت المهددة بالهدم.

وعلى الرغم من أمر تجميد الهدم المؤقت لمدة أسبوع واحد الذي استصدره أصحاب البيوت المهددة بالهدم إلى حين البت بالقرار في تاريخ 10.02.2019 فقد استمرت القوى الوطنية بالتظاهر والاحتجاج مطالبة بحلول جذرية للقضية.