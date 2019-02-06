كأس الدولة: الوحدة كفر قاسم يخسر ذهابا في ملعبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق الدرجة الأولى، الوحدة كفر قاسم، مباراته البيتية أمام فريق الدرجة العليا، هبوعيل الخضيرة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن مرحلة الذهاب للدور ربع النهائي من كأس الدولة.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "أبو خميس" في كفر قاسم، وسط حضور المئات من المشجعين.

وقدم أصحاب الأرض شوطا ضعيفا في القسم الأول من المباراة، تلقى خلاله 3 أهداف أحرزها الفريق الخصم في الدقائق 5 و12 و34، وفي المقابل تمكن الأول من إحراز هدفه الأول بواسطة لاعبه ألون سلطان في الدقيقة 25.

وخلال أحداث الشوط الثاني ظهر الفريق القسماوي بشكل أفضل من الشوط الأول، بحيث تمكن من تقليص الفارق وتسجيل هدفه الثاني عن طريق لاعبه أوهاد أدلشطاين في الدقيقة 54، كما أنه كان قريبا من معادلة النتيجة بعدما وصل لفرص تهديفية عديدة غير أنه لم ينجح في ذلك.

وعقب مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، عقب المباراة بالقول إننا "لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، وفي المقابل كنت راض عن الأداء في الشوط الثاني، ونحن نأمل أن نخوض مباراة الإياب بنفس أداء الشوط الثاني حتى نحقق التأهل للدور نصف النهائي من كأس الدولة".

هذا، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري على استاد "نتانيا".