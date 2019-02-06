ألف عيد ميلاد | تونينو ماوريزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

استضاف معرض باب الدير للفنون في بيت معرض "ألف عيد ميلاد" للفنان تونينو ماوريزي، حيث عرض مجموعة لوحات تجريدية رسمها خصيصًا لمدينة بيت لحم. يهدف المعرض إلى إثراء تجربة المشاهد للفن الأوروبي وكيف ربطه الفنان بمدينة بيت لحم بشكل خاص والعالم بشكل عام.

في لوحات المعرض، استخدم ماوريزي أيقونات عيد الميلاد ورموزه بتجريدية نزعته من سياقه الاعتيادي ومنظوره النمطي تأثر بمدارس فنية عديدة في هذا المعرض فانتج لوحاته الحية ببنيتها وألوانها ووسائطها في محاولة لخلق منظور إنساني وفني وديني جديد لدلالة عيد ميلاد المسيح.

تمتلئ لوحات المعرض بأنماط هندسية، تمزج عفوية الشعور والصنعة الاحترافية، الألوان الزاهية تجعل تفاصيله فريدة والأشكال والأفكار تذوب في الألوان الزاهية لإعادة إنشاء مشهد الميلاد، وإعادة تفسيره ورسمه، بينما يظهر ما يشبه النور في كل لوحة.

تنشر فُسْحَة-ثقافية فلسطينية بعضًا من لوحات هذا المعرض.

تونينو ماوريزي

رسام ونحات ومصمم إيطالي ولد في مونتيكوسارو عام 1940 درس في معهد الفنون الجميلة في ماسيراتا يبحث من خلال فنه عن حلول أسلوبية مغايرة للقلق والمخاطرة والشجاعة والأفكار الوجدانية المختلفة.



