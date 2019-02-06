انت الان تتابع تفاصيل خبر روسيا تعلن انسحابها من المعاهدة النووية مع أمريكا خلال 6 أشهر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 05:38 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، في غضون ستة أشهر، رداً على انسحاب الولايات المتحدة منها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف من عاصمة تركمانستان عشق آباد، أكد فيها أن "الرئيس فلاديمير بوتين حدد موقفنا (من المعاهدة)، ومفاده أننا سنرد بشكل مماثل تماماً"، بحسب موقع "روسيا اليوم"

وأوضح أن "الأمريكيين علقوا التزامهم بالمعاهدة، وفعلنا نفس الشيء، وعند انتهاء مهلة الأشهر الستة المنصوص عليها في المعاهدة، ونتيجة للمذكرة الرسمية الأمريكية بانسحاب واشنطن من المعاهدة، سننهي سريانها من جهتنا".

والسبت الماضي، أعلن بوتين تعليق العمل بالمعاهدة التي تشمل أيضا الصواريخ القصيرة المدى، والتي تعود إلى سنوات الحرب الباردة، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قراراً مماثلاً.