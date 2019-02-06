شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سنواصل قيادة تحالف محاربة داعش والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء، أن الولايات المتحدة "ستواصل قيادة" التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش رغم انسحابها المزمع من سوريا. وقال بومبيو أمام نظرائه من دول التحالف المجتمعين في واشنطن إن "طبيعة المعركة تتغير" مع الهزائم التي تلحق بتنظيم داعش ميدانيا، مشددا على أن الانسحاب لا يعني "نهاية المعركة الأميركية" ضد الجهاديين.



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