شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة إيطالية تعتزم الطلاق من زوجها لترشحه للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
وفي واقعة شهيرة سيئة، قام عضو بارز من حزب الرابطة المنتمي إليه وزير الداخلية ماتيو سالفيني، بمقارنة كيانجي بـ"إنسان الغاب".
ولكن سالفيني "شخص جيد جوهريا، وأنا متأكد أنه ليس عنصريا"، حسبما قال طليق كينجي المستقبلي ، دومينيك جريسبينو، لصحيفة "لافيريتا" اليمينية المتطرفة اليوم الأربعاء.
وقال إنه وزوجته سوف يتممان الطلاق في 14فبراير وأكد أنه سوف يترشح مع حزب الرابطة في انتخابات أيار/مايو المحلية في بلدته كاستلفرانكو إيميليا.
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