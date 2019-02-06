شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : لم تتفق على جدول زمني للإنسحاب من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم وزارةالخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مضيفا أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري "عندما تسمح الظروف".

وأضاف المتحدث في بيان "لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية".