شكرا لقرائتكم خبر عن العثورعلى مجوهرات ملكية مسروقة بالسويد والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء ، إنها قد عثرت على مجوهرات سُرقت العام الماضي من الأسرة المالكة في عملية سطو جريئة استُخدم فيها زورق سريع. وسرق لصوص مجوهرات تشمل تاجين تبلغ قيمتهما نحو 65 مليون كرونة سويدية (7.1 مليون دولار) من كاتدرائية على قمة جبل في سترانجناس على مسافة نحو 96.5 كيلو متر من ستوكهولم يوم 31 يوليو تموز قبل أن يفروا عن طريق بحيرة.



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