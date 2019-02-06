بالفيديو: الصليب الأحمر يوضح أسباب عدم عودة النازحين الى ديارهم

في ما يخص أوضاع النازحين، تحدث رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماورير لقناة السومرية، عن الأسباب الرئيسية لعدم عودة النازحين الى ديارهم.

وفي السياق ذاته، قال ماورير، ان الاسباب الرئيسية التي تمنع النازحين من العودة الى ديارهم تعود الى الدمار الكبير الذي شهدته مناطقهم، فضلا عن عدم شعورهم بالاطمئنان، لا سيما في ظل ضعف جهود المصالحة المجتمعية.

وبذلك، يكون الصليب الاحمر قد أوضح اسباب عدم عودة النازحين الى ديارهم.



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