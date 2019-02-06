بومبيو: تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن تنظيم داعش الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا.
وأكد بومبيو خلال كلمته في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا "ليس نهاية معركة أمريكا" ضد الإرهاب.
وطالب بومبيو التحالف الدولي بتجديد الالتزام بهدف إلحاق "هزيمة نهائية" بتنظيم داعش الإرهابي وحرمانه من أي ملاذ آمن.
وشدد بومبيو على ضرورة محاكمة عناصره، بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
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