الان تتابع الحكومة اللبنانية: سيتم اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أفاد مشروع بيان وزاري للحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة تكون صعبة ومؤلمة. وأكد مشروع البيان، أن الحكومة ستلتزم بالتنفيذ السريع والفعال للإصلاحات.

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