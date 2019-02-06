شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تندد بالهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

ندّدت منظمة التعاون الاسلامي بشدة، بالهجمات الإرهابية التي استهدفت مراكز عسكرية بدولة بوركينا فاسو خلال الأسبوع الجاري، وأدت إلى مقتل عدة أشخاص، وإصابة آخرين.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا ولحكومة بوركينا فاسو، مؤكدًا أن حفظ النفس البشرية مسؤولية فردية وجماعية، وأنه يتعين ملاحقة الذين يسعون إلى إطالة أمد العنف وتقديمهم إلى العدالة بموجب القانون الذي يضمن الأمن للجميع.