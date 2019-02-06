شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل صحافيين أفغانيين في هجوم على محطة إذاعية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول)قتل صحافيان أفغانيان بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا محطة إذاعية يعملان فيها في شمال شرق البلاد، وفقاً لما أعلنه مسؤولون أفغان، اليوم (الأربعاء).
وأفاد المتحدث باسم ولاية تخار جواد حجري بأنّ الصحافيين وكلاهما في حوالى العشرين من العمر، قتلا في مقر إذاعة «همصدا» وهي محطة إذاعية خاصة مقرها مدينة تالوقان عاصمة الولاية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد.
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