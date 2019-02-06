شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل من برلين: صادرات مصر الزراعية بخير ونأمل زيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن صادرات مصر الزراعية بخير، معبرًا عن أمله فى زيادتها الفترة المقبلة.

وأضاف هيكل، فى تصريحات لـ"الخليج 365" على هامش معرض فروت لوجستيكا فى برلين: "تأخرنا فى حماية وتسجيل بعض الأصناف النباتية المصرية ولابد من الانضمام للاتحاد العالمى لحماية الأصناف النباتية".

وأوضح لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أن مجلس النواب يدعم الزراعة ويقف الأعضاء من خلال المشاركة على المعوقات التى تواجه الصادرات للخارج.