شدّد وزير الخارجية العراقية محمد الحكيم، في اجتماع التحالف الدولي، على أنّ "العراق تمكّن من استعادة الأمن والاستقرار بمساعدة التحالف الدولي"، داعيًا دول العالم إلى "مساعدتنا للقضاء على خلايا "داعش" النائمة".
وأوضح أنّ "الحكومة العراقية تأمل في استمرار دعم التحالف الدولي للقضاء على "داعش"، مؤكّدًا "ضرورة تكثيف جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا". ونوّه إلى "وجوب التأكيد على المبادئ الّتي قام عليها التحالف وأهمها احترام سيادة العراق".
وركّز الحكيم على "أنّنا نحثّ الدول على الالتزام بتعهّداتها لتمويل إعادة الإعمار في العراق"، لافتًا إلى أنّ "العراق عازم على تحقيق مبدأ العدالة والمساءلة بشأن الجرائم الّتي ارتكبها "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم دعا التحالف لمواصلة دعم العراق ضد داعش: لتكثيف جهوده على الحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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