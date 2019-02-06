سلطات بنغلادش احتجت لدى بورما إثر وصول مزيد من اللاجئين من ولاية راخين

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية ال​بنغلادش​ية لوكالة "فرانس برس"، أنّ "بنغلادش احتجّت لدى ​بورما​، إثر تدفّق جديد للاجئين فارين من ولاية راخين، بعد مواجهات بين القوات الأمنية ومجموعة متمردة"، مبيّنًا أنّ "​اللاجئين​ الجدد هم من بوذيّي راخين ومن مجموعات قبلية أخرى".

وركّز على أنّ "العدد يتزايد. البعض ينتظرون على الحدود وربما دخلوا"، موضحًا "أنّنا طلبنا من بورما اتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف ​العنف​".

وكانت قد استدعت وزارة الخارجية البنغلادشية سفير بورما، يوم أمس، للاحتجاج على وصول لاجئين من راخين، الّتي نفّذ فيها الجيش حملة عسكرية ضدّ المسلمين ​الروهينغا​ في آب 2017، أجبرت أكثر من 700 ألف شخص على الفرار عبر الحدود.