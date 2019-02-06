صحيفة أوكرانيو: كييف تنسحب من اتفاقية تبادل المعلومات القانونية مع روسيا

أفادت صحيفة "كييف بوست" الاوكرانية بأن "الحكومة الأوكرانية قررت الانسحاب من طرف واحد، من الاتفاق مع ​روسيا​، بشأن تبادل المعلومات القانونية"، موضحةً أن "الاتفاقية تبقى سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر كتابيا بعزمه على الانسحاب". وأوضحت أن "مجلس وزراء ​أوكرانيا​ أوعز ل​وزارة الخارجية​ بإخطار ​الحكومة الروسية​ بشأن قرار الانسحاب".

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