السفير الفنزويلي في ​موسكو​: خطر غزو فنزويلا ما زال قائما

أكد السفير الفنزويلي في ​​موسكو​​ كارلوس رافاييل ​فاريا​ تورتوسا أن "خطر غزو ​فنزويلا​ ما زال قائما ولسنا بحاجة لوساطة ​أميركا​ أو كندا لحل مشاكلنا الداخلية".

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