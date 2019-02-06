تسيبراس يثمن لقاءه بأردوغان: اللقاء كان ايجابيا

ثمن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس "لقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، واصفا الحوار بين الجانبين بـ"الإيجابي"، مشيراً إلى أن "الحوار الإيجابي الذي بدأ مع الرئيس أردوغان جدير بالتقدير، وخاصة التطورات الإيجابية المتعلقة بموضوع إعادة ممتلكات أوقاف الأقليات الدينية".
ولفت إلى أنه "يجب أن تكون الديانات التوحيدية موحدة، وليست مدعاة للانقسام، من المؤسف أن الأقلية الرومية في هذه المنطقة عانت من نفس المشاكل ذات الخلفيات الدينية التي تعرض لها أبناء الأقلية المسلمة في تراقيا الغربية باليونانن لكن لابد من الإشارة إلى أن الأوضاع قد تحسنت عمّا سبق".
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