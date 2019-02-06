الخارجية البنغلادشية تحتج لدى بورما جراء تدفق جديد للاجئين فارين من ولاية راخين

احتجت ​وزارة الخارجية​ البنغلادشية لدى ​بورما​ إثر تدفق جديد للاجئين فارين من ولاية راخين بعد مواجهات بين ​القوات​ الأمنية ومجموعة متمردة، حسبما أعلن مسؤول لوكالة فرانس برس.

واستدعت الخارجية سفير بورما أمس للاحتجاج على وصول لاجئين من راخين، التي نفذ فيها الجيش حملة عسكرية ضد المسلمين ​الروهينغا​ في آب 2017 أجبرت أكثر من 700 الف شخص على الفرار عبر الحدود.