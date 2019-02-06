ستولتنبرغ: لندن تستضيف قمة رؤساء دول حلف "الناتو" في كانون الأول

أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن "عقد قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" قمتهم المقبلة بالعاصمة البريطانية لندن في كانون الأول المقبل"، مشيراً إلى أن "اجتماع لندن سوف يكون فرصة لرؤساء الدول للتعاطي مع التحديات الأمنية التي نواجهها في الوقت الحاضر والمستقبل، ولضمان استمرار الناتو في التكيف من أجل الحفاظ على أمن شعوبه التي يصل تعدادها لما يقرب من مليار نسمة".
كما شكر ستولتنبرغ الحكومة البريطانية لـ"استضافتها الاجتماع، الذي يوافق الذكرى السنوية السبعين لحلف "الناتو" دون تحديد تاريخ معين للاجتماع المذكور".
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