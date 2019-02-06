الجيش السوري استبعد الاحتياطيين المدعوين من مواليد 1981 من دعوات الاحتياط

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرا إداريا يستبعد الاحتياطيين المدعوين (غير الملتحقين) من مواليد عام 1981 وما قبل من دعوات الاحتياط. وينهي الأمر الإداري الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المدعو (ملتحق) من مواليد عام 1981 وما قبل كما ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراه.

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