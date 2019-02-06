وزيرة خارجية النمسا: 200 مليون إمراة تعاني بسبب الختان في العالم

أعلنت وزيرة الخارجية والاندماج في ​النمسا​ كارين كنايسل، أن "​ختان الإناث​ هو شكل خطير من الإصابات البدنية"، لافتة إلى أهمية اتخاذ كافة التدابير لمكافحة هذه العادات الاجتماعية الخطيرة.

وفي تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم ​العالم​ي لمكافحة ختان الإناث، أشارت الى أن "هناك حوالي 200 مليون فتاة وامرأة في جميع أنحاء العالم يعانين بسبب ختان الإناث"، موضحة أن "​العنف​ ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا على مستوى العالم".

وبينت أن "هذا النوع القديم من العنف يُمارس سراً ونحتاج إلى سجل جنائى للتعامل مع هذا الشكل الخطير من تشوية الأعضاء البشرية"، مؤكدة تقديم صندوق التعاون الإنمائي النمساوي ما مجموعه 1.2 مليون يورو في العام الماضي، لدعم المشاريع ذات الصلة فى ​إثيوبيا​ و​بوركينا فاسو​.