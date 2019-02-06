النشرة: قافلة مساعدات أممية دخلت إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "دخلت قافلة مساعدات أممية تحت إشراف الهلال الأحمر السوري إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية تضم ١٦٥ شاحنة محملة بالمساعدات تحتوي على ١٠٤٥ سلة غذائية وبعض المساعدات الطبية بالإضافة إلى حملة لقاح للأطفال سيعمل عليها كادر طبي لاحقا في المخيم على ان يتم توزيعها في الايام القادمة وسوف يتم تأمين الحماية لها ولكامل أفرادها من دخول منطقة ال55 وعملهم داخل المخيم، إلى حين انتهاء مهمتهم بتوزيع المساعدات داخل المخيم".
وكانت الشرطة العسكرية الروسية أعلنت عن عملها على تأمين القافلة منذ انطلاقها من مدينة الضمير اوحتى وصولها إلى منطقة الـ 55 في كل من مناطق سيطرة الجيش السوري والفصائل المسلحة وكانت قد دخلت آخر قافلة مساعدات المخيم كانت في مطلع شهر تشرين الثاني الماضي.
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