لاريجاني: خامنئي يأمر بتنفيذ اصلاحات هيكلية في البلاد في غضون 4 أشهر

اعلن رئيس ​مجلس الشورى الاسلامي الايراني​ ​علي لاريجاني​ بان "قائد ​الثورة الاسلامية​ ​علي خامنئي​ أمر بتنفيذ اصلاحات هيكلية في البلاد في غضون 4 أشهر".

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