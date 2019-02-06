أبو فاعور: الرئيس عون هو شريك جنبلاط الوحيد بالتسوية الوزارية الحاصلة

أكّد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، بعد لقاء وفد من اللقاء، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، "أننا تخطينا عتبة الانتخابات النيابية مع رئيس الجمهورية، والتسوية على الحكومة العتيدة حصلت مع الرئيس عون وليس مع غيره، ونحن نحرص على هذه التفاهم الذي تمّ بيننا، وان كان غير مكتوب، مشيرا الى ان "الرئيس عون هو شريك رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الوحيد، في التسوية الوزارية وليس اي فريق آخر".
وشدّد على ان "البيان الوزاري واضح في مسألة الطائف والتيار موقفه واضح لجهة التاكيد على اتفاق الطائف من دون التباس، اما العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري فتاريخية وليست مستجدة والخلاف بين الافرقاء السياسيين يمكن ان يحصل على رغم العلاقات الجيدة،" مشيرا الى أنه "دخلنا في مرحلة الحوار المباشر مع الحريري وتم الاتفاق على وقف السجالات في الاعلام، وجنبلاط هو مساهم اساسي في الجو الايجابي والدينامية الجديدة التي انطلقت في الحكومة الجديدة".
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