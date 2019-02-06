أطلقت كلية الفنون الجميلة والعمارة - الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، يومًا بيئيًّا، بالتعاون مع بلدية فرن الشباك - عين الرمانة - تحويطة النهر، مشروع "فرز النفايات في الكلية في مستوعبات محدّدة".
ويهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي البيئي النظيف والمستدام على مستوى الجامعة خصوصًا والوطن عمومًا.
حضر اليوم البيئي، رئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي رئيس المجلس البلدي ريمون سمعان الّذي ساهم بتقديم المستوعبات والتنسيق مع مؤسسة "City Blu" لتجميع النفايات المفرزة دوريًّا، إلى مدير الكلية الدكتور أنطوان شربل ممثّلًا عميد الكلية، رؤساء الأقسام الأكاديمية، منسقة المشروع البيئي كارول زيادة عجمي وجمع من الأساتذة والموظفين وحشد من الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مشروع فرز النفايات خلال يوم توعوي بيئي في كلية الفنون 2 بالجامعة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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