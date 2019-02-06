نقابة الصاغة: نأمل أن يكون تشكيل الحكومة رافعة لإنهاض لبنان من الكبوات

أعربت نقابة "الصاغة والجوهرجية"، في بيان، عن أملها أن "يكون ​تشكيل الحكومة​ الجديدة بمثابة رافعة لإنهاض ​لبنان​ من الكبوات السياسية والاقتصادية والعثرات المالية الّتي تعيق مسيرة الدولة منذ سنوات فاقت الخمس عانت منها النقابة الأمرّين".

من جهته، لفت النقيب أنطوان مغني، إلى أنّ "قطاعات الإنتاج والخدمات وفي مقدّمها مهنة الصاغة والجوهرجية، سجّلت تراجعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بفعل الأزمة الاقتصادية والسياحية الّتي نعرفها، حيث أقدمت بعض المحال والشركات على الإقفال وصرف عمالها".

وتمنّى "النجاح لمسيرة الإصلاح الّتي تدعو إليها القوى والتيارات كافّة، لأنّ لا عودة للبنان الدولة والمؤسسات ولا استعادة للثقة بهما، إلّا في إنجاح هذه المسيرة، وأولى خطواتها ​مكافحة الفساد​ وإحالة المفسدين والمرتكبين إلى القضاء الّذي يفترض أن يشهر سيفه ويبسط هيبته في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة".