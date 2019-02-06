قائد الجيش ترأس حفل تكريم اللواء الركن الحمد لمناسبة إحالته على التقاعد

نوّه قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، خلال ترؤسه في ​اليرزة​، حفل تكريم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعدالله الحمد، لمناسبة إحالته على التقاعد، بـ"مسيرة اللواء الركن الحمد الّذي ترك بصمات مشرقة في مختلف الوظائف الّتي شغلها، وصولًا إلى عضوية ​المجلس العسكري​".

وركّز على أنّ "الحمد لم يبخل يومًا بتقديم أقصى الجهود في سبيل أداء واجبه نحو ​المؤسسة العسكرية​ والوطن، فأثبت جدارته في تحمّل المسؤولية القيادية، وأغنى الجيش بخبرته وثقافته".

بدوره شكر الحمد، لقائد الجيش والضباط والعسكريين محبّتهم وثقتهم، و"ما أظهروه من عزيمة صادقة وتعاون مميّز في أثناء التحديات الّتي تعرض لها الجيش". وأكّد ثقته في أنّ "المؤسسة العسكرية ستستمرّ على عهدها ووعدها في ظلّ قيادتها الحكيمة، ورجالها الأبطال، رجال الشرف والتضحية والوفاء".

جرى الحفل بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من كبار ضباط القيادة.