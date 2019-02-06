LBC: الجيش أغلق معابر غير شرعية عند الحدود اللبنانية السورية

أفادت قناة الـ"LBC" أنه بعض تقريرين عن خطوط تهريب غير شرعية تخسر خزينة الدولة ستمئة مليون ​دولار​، أغلق ​الجيش اللبناني​ معابر غير شرعية على ​الحدود اللبنانية السورية​ في حوش السيد علي والمشرفة في ​البقاع الشمالي​ وذلك بهدف مواجهة التهريب من الأراضي اللبنانية وإليها.

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