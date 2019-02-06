علوش: علمت أنّني لست في التشكيلة الحكوميّة بعد صدورها

أوضح القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث تلفزيوني أنه "لم أعرف سبب عدم وجودي ضمن التشكيلة الوزارية والأمر أصبح ورائي"، لافتا الى انه "يجب أن نصل إلى قرار يوضح كيفية التعاطي مع الكوادر الحزبيّة"، مشيرا الى انه "علمت أنّني لست في التشكيلة الحكوميّة بعد صدورها وأنا لم أهادن وغرّدت أحياناً خارج السرب ولا أندم على أمور قد تسبّب بخسارتي".
وراى علوش أن " الوضع الذي وصل إليه البلد لا يحمل اللعب على الحبال"، مشيرا الى ان "الكل يدرك خطورة هذا الوضع ولكن أن تحصل ثورة تغيّر المشهد القائم فهذا صعب وهي تحتاج أجيالا إلى الأمام" .
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