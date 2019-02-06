أبو فاعور: لا صفحة لي على "تويتر" وما نُسب إلي على إحدى الصفحات مفبرك

أوضح وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، أنّ "لا صفحة لديه على موقع "​تويتر​"، وأنّ ما نُسب إليه على "إحدى الصفحات مفبرك، كما أن الصفحة نفسها مفبركة".

وكان قد نشر حساب يحمل إسم وائل أبو فاعور على "تويتر"، تغريدات تناولت الأمين العام لحزب الله السيد ​حسن نصرالله​، قبل أن يتمّ إزالتها بعد دقائق.

كما غرّد الحساب ذاته بتاريخ 4 شباط، معلنًا أنّه الحساب الرسمي لأبو فاعور.