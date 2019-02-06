ارتفاع عدد ركاب المطار بنسبة 1,51 بالمئة وعدد الرحلات الجوية 4 بالمئة شهر كانون الثاني

ارتفعت أعداد الركاب خلال شهر كانون الثاني 2019 بنسبة 1,51 بالمئة، مقابل الشهر نفسه في عام 2018.

كما ارتفع عدد الرحلات الجوية من ​لبنان​ وإليه بنسبة قاربت 4 بالمئة.

في التفاصيل، بلغ مجموع الركاب في ​مطار بيروت الدولي​ خلال الشهر الأوّل من العام الحالي 606 آلاف و784 راكبًا، إذ بلغ عدد الوافدين إلى لبنان 269 ألفًا و630 راكبًا (بتراجع نسبته 1,28 بالمئة)، في حين ارتفع عدد ركاب المغادرة بنسبة 2,26 بالمئة وسجّل 331 ألفًا و705 ركّاب، وبلغ عدد ركاب "الترانزيت" 5449 راكبًا.

وارتفع عدد الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية الّتي تستخدم مطار بيروت الدولي بنسبة 3,71% بالمئة خلال كانون الثاني الفائت، وسجّل 5243 رحلة منها 2604 رحلات وصول إلى لبنان (بزيادة 3,46 بالمئة) و2601 رحلة مغادرة من لبنان (بزيادة 3,38 بالمئة) و38 رحلة عبور (بزيادة 90 بالمئة).

كما ارتفع مجموع رحلات الطائرات الخاصة من لبنان وإليه خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 18,8 بالمئة، وسجّل 428 رحلة، منها 210 رحلات خاصة وصلت إلى لبنان (بزيادة 28,8 بالمئة) و214 رحلة اقلاع من لبنان (بزيادة 30,4 بالمئة) و4 رحلات عبور (بتراجع 27,8 بالمئة).

في سياق متّصل، بلغ مجموع البضائع المنقولة جوًّا خلال الشهر الأول من العام الحالي 6394,2 طنًّا (بتراجع نسبته 8,45 بالمئة عن الشهر ذاته من عام 2018)، إذ تراجع حجم البضائع المستوردة بنسبة 8,82 بالمئة وسجّل 4150,7 طنًّا، كما تراجع حجم البضائع الصادرة بنسبة 7,77 بالمئة وسجّل 2243,4 طنًّا.

إلى ذلك، بلغ حجم البريد المنقول جوًّا في كانون الثاني الماضي 67,63 طنًّا (بزيادة 4,29 بالمئة) فسجل البريد الوارد 56,45 طنًّا (بزيادة 5,29 بالمئة) والبريد الصادر 11,18 طنا (بتراجع 0,47 بالمئة).