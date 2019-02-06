قوى الأمن: إخلاء شارع المصارف وإقفاله طيلة فترة انعقاد جلسة اللجان المشتركة غدا

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الساعة 10:30 من يوم غد الخميس 7 شباط 2019، سيُعقَد في مجلس النواب جلسة لجان مشتركة لدراسة اقتراحات قوانين".
وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء"، لافتةً إلى أنّه "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام".
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