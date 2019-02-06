متهم بخداع 12 ضحية.. القبض على صاحب شركة استولى على 13 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية _ عاشور أبو سالم

ضبطت مباحث المنوفية، رئيس مجلس إدارة شركة توريدات، في مدينة شبين الكوم وذلك بتهمة النصب والاستيلاء على 13 مليونًا و80 ألف جنيه، من مواطنين بقصد التربح.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث شبين الكوم بتقدم 12 شخصًا من اهالي مدينة شبين الكوم، ببلاغ حول تضررهم من "محمد.م" 28 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للتوريدات، و"ابراهيم.م" العضو المنتدب للشركة، بتحصلهم علي مبالغ مالية بإجمالي 13 مليون و80 ألف جنيه، وايهامهم بتوظيفها مقابل أرباح شهرية.

وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.