ألمانيا: ليس لدينا معلومات عن احتمال خفض القوات الأميركية في أفغانستان

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن حكومة بلاده ليس لديها معلومات عن أي خفض محتمل للقوات الأميركية في أفغانستان.

وأضاف ماس، اليوم الأربعاء، خلال زيارته العاصمة الأميركية واشنطن ، أنه قيل له أثناء محادثاته مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، إنه "لا توجد في الوقت الحالي خطط محددة" بشأن هذا الخفض.

وتابع ماس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن بومبيو أكد له "أننا سنطلع على هذه الخطط مبكراً بصفتنا ثاني أكبر مشارك بقوات في أفغانستان، وحيث إن ذلك لم يحدث حتى الآن فإنني أيضا أعتقد بأن هذه الخطط لم تتم بعد داخل الحكومة الأميركية".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول الآن، وبعد أكثر من 18 شهراً من بدء العملية العسكرية الدولية في أفغانستان، إنهاء الصراع الدموي هناك من خلال المفاوضات مع حركة طالبان.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمته عن حالة الاتحاد مساء أمس الثلاثاء: "سنستطيع من خلال إحراز تقدم في هذه المفاوضات قادرين على خفض قواتنا، وأن نركز على مكافحة الإرهاب".

وقال ماس إن أي خفض محتمل للقوات الأميركية في أفغانستان "ستكون له بالتأكيد آثار على مشاركتنا هناك".