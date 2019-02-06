فيتنام ترحب بشدة استضافتها للقمة الثانية بين كيم وترامب

رحبت فيتنام بالإعلان عن انعقاد قمة ثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 27 و28 فبراير على أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لي ثي ثو هانج، إن فيتنام سوف ترحب بالزعيمين عندما يعقدان قمتهما الثانية في الدولة الواقعة بمنطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لبوابة الحكومة الفيتنامية.

وأضافت أن فيتنام، وهي حليف سابق إبان الحرب الباردة لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة، "تؤيد بشدة" الحوار بين البلدين.

ولم توقع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية معاهدة سلام أبداً بعد نهاية الحرب الكورية في عام 1953.

ولم يتم الكشف عن المكان الذي ستنعقد فيه القمة في فيتنام بشكل محدد، على الرغم من أن المدينة الساحلية دا نانج والعاصمة هانوي تعتبران على نطاق واسع الموقعان الأكثر ترجيحاً.

وعقد ترامب وكيم قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو الماضي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس أميركي حالي وزعيم كوري شمالي.

وعلى الرغم من أن كيم تعهد بنزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية بعد أشهر من التهديدات المتبادلة بين الجانبين، إلا أنه لم يتم تقديم تفاصيل محددة حول كيفية حدوث ذلك أو توقيته، كما أنه ليس هناك سوى تقدم ضئيل تم إحرازه على ما يبدو منذ ذلك الحين.