سماع دوي طلقات نار في مدينة بويا بالكاميرون

قوات الأمن الكاميرونية- أرشيفيةوكالات:
سُمع دوي طلقات رصاص في مدينة (بويا) عاصمة إقليم الكاميرون بجنوب غرب البلاد، والتي تعد مسرحا مع منطقة الشمال الغربي للبلاد، لنزاع مسلح عنيف بين انفصاليين يتحدثون الإنجليزية وقوات الأمن الكاميرونية.
وقال أحد سكان مدينة "بوا" لم يفصح عن هويته- حسبما ذكر راديو(أورروبا 1) اليوم الأربعاء- إنه سمع دوي إطلاق نار كثيف منذ الساعة الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد (الساعة الرابعة حسب توقيت جرينتش) مع وجود دخان أسود كثيف، مضيفا أن 50 فردا
يشار إلى أن بويا هي عاصمة جنوب غرب الكاميرون وهي الولاية التي يرغب الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية إنشاءها وتسميتها "أمبازونيا".
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