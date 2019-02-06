ميليشيات الحوثي تغلق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر

عناصر من الحوثيين وكالات: أغلقت مليشيات الحوثي مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العاصمة صنعاء، وذلك على خلفية قيامها بنشر فضائح وجرائم الميليشيات. وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - "إن ميليشيات الحوثي شرعت بملاحقة كافة العاملين بالمنظمة؛ لما أثارته مؤخرا من جرائم حوثية، مشيرا إلى أنه بحوزتهم وثائق وأدلة على تلك

وكانت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر قد أصدرت تقريرا تضمن إدانة مليشيات الحوثي؛ لاستغلالها للجرحى والمصابين في المستشفيات الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أكد التقرير تعمد المليشيات انتزاع أجزاء من أعضاء الجرحى وبيعها عبر شبكة خارج اليمن. الإخبارية اليوم الأربعاء - "إن ميليشيات الحوثي شرعت بملاحقة كافة العاملين بالمنظمة؛ لما أثارته مؤخرا من جرائم حوثية، مشيرا إلى أنه بحوزتهم وثائق وأدلة على تلكالجرائم، بما في ذلك بيع وسرقة الأعضاء البشرية".وكانت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر قد أصدرت تقريرا تضمن إدانة مليشيات الحوثي؛ لاستغلالها للجرحى والمصابين في المستشفيات الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أكد التقرير تعمد المليشيات انتزاع أجزاء من أعضاء الجرحى وبيعها عبر شبكة خارج اليمن.

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