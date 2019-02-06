الرئيس العراقي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا آخر المستجدات الدولية

وكالات:

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، مباحثات مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وآخر المستجدات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" أن ذلك جاء خلال استقبال برهم

صالح، لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حيث أكد الرئيس العراقي أن تطور وتقدم العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.وأشار إلى أن بلاده اتخذت مساراً بالانفتاح في علاقاتهاعربياً وإقليمياً ودولياً بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب، فيما ثمن مشاركة إيطاليا في التحالف الدولي ضد الإرهاب وتقديمها الإسناد للقوات الأمنية العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الخدمية.من جهته، جدد رئيس الوزراء الإيطالي دعم بلاده لجهود محاربة الإرهاب، ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي، معرباً عن سعادته بزيارة العراق، مشيداً بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.