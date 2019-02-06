ماكرون يطالب بإحياء ذكرى إبادة الأرمن وسط غضب تركي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكالات:

أدى قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعلان يوم وطني لإحياء ذكرى "الإبادة الأرمنية" التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى، إلى غضب تركيا، التي ترفض الاعتراف بها.

وكان ماكرون قد قال مساء الثلاثاء، أمام المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا، إن باريس ستعلن 24 أبريل "يوما وطنيًّا لإحياء

ذكرى الإبادة الأرمنية".

وبإعلانه هذا، يكون الرئيس الفرنسي قد وفى بوعد أطلقه خلال حملته الانتخابية، بوضع الإبادة الأرمنية التي جرت بين عامي 1915 و1917، على الروزنامة الرسمية الفرنسية.

يذكر أن فرنسا اعترفت بالإبادة الأرمنية عام 2001، فيما ترفض أنقرة

الاعتراف بها.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في بيان ردا على الخطوة الفرنسية: "ندين ونرفض محاولات ماكرون، الذي يواجه مشاكل سياسية في بلاده، تحويل وقائع تاريخية إلى قضية سياسية لإنقاذ الوضع"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف: "المزاعم حول ما يسمى إبادة أرمنية هي كذبة سياسية تخالف الوقائع التاريخية ولا أساس قانونيا لها"، قائلا: "لا يمكن لأحد أن يلطخ تاريخنا".