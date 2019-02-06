سفير مصر ببيروت يؤكد للحريري حرص القيادة السياسية على دعم لبنان

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أكد سفير مصر لدى لبنان، نزيه النجاري، حرص القاهرة على دعم لبنان، وتطوير أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريح أدلى به عقب لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء - سعد الحريري ، رئيس الحكومة اللبنانية، أنه نقل إلى رئيس الوزراء اللبناني تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والحكومة المصرية، على تشكيل
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، حضر اللقاء قنصل مصر العام في (بيروت ) جواد سامي .
وأعرب السفير النجاري ، عن
وأكد خلال اللقاء، دعم وحرص الحكومة المصرية على تطوير الشراكة بين البلدين، وذلك على نحو ما كان قد أكده وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته للبنان، خاصة في ظل تعدد المجالات التي تجمع بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي.
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