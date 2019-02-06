سفير مصر ببيروت يؤكد للحريري حرص القيادة السياسية على دعم لبنان

سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري- أرشيفية

وكالات :

أكد سفير مصر لدى لبنان، نزيه النجاري، حرص القاهرة على دعم لبنان، وتطوير أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريح أدلى به عقب لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء - سعد الحريري ، رئيس الحكومة اللبنانية، أنه نقل إلى رئيس الوزراء اللبناني تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والحكومة المصرية، على تشكيل

الحكومة الجديدة، بعد جهد كبير بذله الحريري، خلال الأشهر التسعة الماضية لتشكيلها .وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، حضر اللقاء قنصل مصر العام في (بيروت ) جواد سامي .وأعرب السفير النجاري ، عنتمنياته - باسم الحكومة المصرية - بالتوفيق لرئيس الحكومة اللبنانية ، لما فيه خدمة مصالح لبنان وشعبه في إطار من الوفاق الوطني الذى يجمع القوى السياسية، وفي إطار من التوازن المنشود لتحقيق مصلحة البلاد واستقرارها .وأكد خلال اللقاء، دعم وحرص الحكومة المصرية على تطوير الشراكة بين البلدين، وذلك على نحو ما كان قد أكده وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته للبنان، خاصة في ظل تعدد المجالات التي تجمع بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي.