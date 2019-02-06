كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإسرائيلية تعلق على الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأرفقت الوزارة في تغريدتها صورتين الفارق بينهما أربعين عاما، الأولى لآية الله الخميني، والتي وعد فيها الشعب الإيراني بالازدهار، في عام 1979، مع بدء الثورة الإسلامية الإيرانية، قائلا فيها "نريد أن نحقق لكم الازدهار".
وجاء في الصورة الثانية، وهي للعام الجاري، 2019، أنه مع مرور 40 عاما، فإنه على أرض الواقع، استشرى الفساد، والتضخم المالي، وقمع الحريات، والإدمان على المخدرات، وهدم الثقافة والبيئة.
وأوضحت تغريدة وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية باللغة العربية، على "تويتر"، أن الواقع الراهن في إيران يعني انتشار الفساد والتضخم المالي وقمع الحريات.
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