كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان": أمريكا وعدت بتخفيض قواتها إلى النصف بحلول أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول بحركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعهدت بسحب نصف قواتها من أفغانستان بنهاية أبريل خلال محادثات الشهر الماضي.

وذكرت وكالة "ريانوفوستي" للأنباء: "لم يكن هناك رد فعل فوري من البنتاجون أو وزارة الخارجية الأمريكية على التعليقات من أحد أعضاء وفد طالبان الزائر لموسكو.

ونقلت "ريا نوفوستي" عن عبد السلام حنفي، قوله: "نعم، لقد أخبرنا الأمريكيون، الشهر الماضي، أنهم سيسحبون نصف قواتهم من بداية فبراير حتى نهاية أبريل".

وأضاف "حنفي"، أن واشنطن وطالبان اتفقتا على أن كل القوات الأجنبية ستغادر في نهاية المطاف وأن أفغانستان لن تستخدم أبدًا كقاعدة للهجمات على الولايات المتحدة.

جاء ذلك، بعد تصريح "ترامب" بأن إدارته سارعت إلى محادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، وستكون قادرة على تخفيض القوات الأمريكية هناك مع تقدم المفاوضات لإنهاء أطول حرب أمريكية.