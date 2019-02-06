كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزارعون البولنديون ينظمون مسيرة لاستئناف التجارة مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم، اليوم الاربعاء، عدة آلاف من المزارعين من مختلف المناطق البولندية، مسيرة خارج القصر الرئاسي في وارسو، مطالبين الحكومة باستئناف التجارة مع روسيا والحد من الواردات من المنتجات الغذائية من أوروبا الغربية.

ووفق وكالة "سبوتنيك"، يطالب المزارعون بسداد مختلف التعويضات، والتحكم في واردات المنتجات الزراعية، فضلًا عن زيادة أسعار الشراء. وأنهم غاضبون من عدم الوصول إلى السوق الروسية.

وقال أحد المزارعين لـ"سبوتنيك": "عندما كان السوق الروسي مفتوحًا، تمكنت من شراء جرار جديد من 3 هكتارات (7.4 فدان) من البطاطا، في حين أنه مستحيل الآن".

واشتكى مزارع آخر من وفرة المنتجات الغذائية من أوروبا الغربية في محلات البقالة البولندية، وشدد قائلًا: "إننا ننتج لحوم عالية الجودة بينما يتناول البولنديون اللحوم المستوردة ذات الجودة المنخفضة".

جدير بالذكر، أنه في عام 2014، فرض عدد من الدول الغربية عقوبات على موسكو، بسبب تورطها المزعوم في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. وفي أغسطس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية والغذائية من الدول التي تبنت عقوبات ضد روسيا، بما في ذلك بولندا.