مؤلم.. نقل طفلين في حالة خطيرة إلى مراكش بعد اشتعال النيران في منزلهما

تسبب حريق، اندلع، زوال اليوم الأربعاء، في أحد المنازل السكنية بدوار ” أزكار” في الجماعة الترابية الصفا، إقليم اشتوكة أيت باها، في جروح خطيرة لطفلين، أحدهما في حالة حرجة.

وعلم “اليوم24″ من مصادر محلية أن أحد الطفلين، اللذين تعرضا لحروق خطيرة من الدرجة الثالثة، تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل في مراكش لتلقي العلاجات الضرورية لإنقاذ حياته.

وتعود تفاصيل الحادث، حسب المصادر نفسها، إلى مغادرة الزوجين للعمل، صباح اليوم، ليظل الطفلان كالعادة في المنزل يلهوان، قبل أن يتم إشعال النار بـ”ولاعة” في فراش المنزل، والتي انتشرت بسرعة في باقي الأثاث المنزلي، ما خلف حريقا مهولا، كاد أن يودي بحياة الطفلين لولا تدخل الجيران، والوقاية المدنية لإنقاذهما.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية، إلى عين المكان، وتم إخماد الحريق، فيما فتح تحقيق معمق لكشف ظروف، وملابسات الحادثة.

الضحيتان نقلا، على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي في مدينة بيوكرى قصد تلقي العلاجات الضرورية.