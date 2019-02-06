تسكت تصدر “راجعة اللور” في عيد الحب

تستعد الفنانة الشابة، ابتسام تسكت، لإصدار أغنية جديدة بعنوان “راجعة اللور”، تزامنا مع مناسبة “عيد الحب”.
وتعاملت تسكت في أغنيتها “الرومنسية”، مع أميرة زهرة على مستوى كتابة الكلمات، والتلحين، ورشيد محمد علي بخصوص التوزيع الموسيقي.
ويجمع جديد تسكت بين “ستايل” الراي، والإيقاعات المغربية العصرية، وتراهن به على العودة إلى النجاحات، التي حققتها أعمالها السابقة.
ويذكر أن آخر أعمال تسكت هي أغنية عراقية بعنوان “عاشر جرح”، أصدرتها قبل شهرين، لكنها لم تحقق نجاحا على “يوتيوب” إذ لم تتجاوز مليون مشاهدة.
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